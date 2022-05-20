З полону звільнили сина військової. Від жінки окупанти вимагали розвіддані

Служба безпеки України провела спецоперацію зі звільнення дитини з полону. Окупанти хотіли обміняти хлопчика на розвіддані.

Про це NNS дізнався з повідомлення СБУ.

Це відбулося у Чернігівській області, коли цей регіон був тимчасово окупований військами загарбників.

Із початком повномасштабного вторгнення росії в Україну мати хлопчика – військовослужбовиця-контрактниця ЗСУ, задля безпеки відправила сина до родичів в одне із сіл на Чернігівщині.

Та невдовзі село опинилося під тимчасовою окупацією і зв’язок із дитиною було втрачено.

Через декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Окупанти висунули умову звільнення підлітка: в обмін на інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону.

Жінка звернулася про допомогу до СБУ. Контррозвідники спецслужби розробили та провели успішну спецоперацію з порятунку дитини.

Матеріали слідства по цій справі долучено до численних доказів порушення окупантами законів та звичаїв війни.

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