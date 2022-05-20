The New York Times опублікував нові відеодокази масової страти чоловіків в Бучі російськими десантниками і ідентифікував особи жертв.

Про це NNS дізнався з повідомлення Громадське.

На першому відео з камер відеоспостереження 4 березня видно, як російські військові ведуть девʼятьох згорблених українських полонених (серед них — чоловік у яскравій блакитній кофті). Газета наголошує, що це відео є найчіткішим доказом того, що ці люди перебували під вартою російських солдатів за кілька хвилин до страти.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6 — The New York Times (@nytimes) May 19, 2022

На другому відео видно цю групу людей з іншого ракурсу.

Видання The New York Times опублікувало нові докази військових злочинів окупантів у Бучі — йдеться про страту щонайменше 8 українців pic.twitter.com/uMgSpy8tVS — hromadske (@HromadskeUA) May 20, 2022

Як розповіли The Times вісім свідків, потім російські солдати відвели чоловіків за сусідню офісну будівлю, яку окупанти захопили і перетворили на імпровізовану базу. Було чутно постріли й полонені більше не повернулися.

Відео з дрона, зняте на день пізніше, 5 березня, було першим візуальним доказом, що підтвердив свідчення очевидців, зазначає газета. На ньому видно трупи, що лежали на землі біля офісної будівлі на вулиці Яблунській, 144, а поряд з ними на сторожі — два російські солдати. Серед тіл виднілася і яскрава блакитна кофта.

На фотографії цього місця, зробленій після звільнення Бучі, видно 8 тіл. Розслідування The Times встановило, що вижив тільки 43-річний будівельник Іван Скиба — йому попали у бік і він увесь час удавав із себе мертвого, а потім, коли окупанти відійшли, утік.

Видання встановило, що страченими українцями були чоловіки й батьки, робітники продуктових магазинів і заводів, які до війни жили звичайним цивільним життям. Після початку російського вторгнення вони приєдналися до сил оборони за кілька днів до того, як їх убили. Майже всі вони жили за кілька хвилин ходьби від подвір’я, в якому згодом знайшли їхні тіла.

російські окупанти ввійшли в Бучу в лютому, потім вони перегрупувались і повернулися туди 3 березня. Тоді Іван Скиба та ще 5 військових-добровольців чергували на імпровізованому блокпосту. Отримавши попередження по радіозвʼязку, що росіяни повернулися в Бучу і рухаються в їхньому напрямку, чоловіки сховалися в будинку поруч із блокпостом разом із домовласником, 53-річним Валерієм Котенком. Згодом до них приєдналися ще двоє бійців: Андрій Дворніков та Денис Руденко, чоловік у блакитній кофті на відео.

Ховаючись, вони писали повідомлення та дзвонили близьким. Зранку 4 березня російські солдати, які проводили обшук, знайшли чоловіків і під дулом зброї змусили всіх вийти з дому. Окупанти обшукали чоловіків на наявність татуювань, які могли б свідчити про військову приналежність, і змусили частину з них зняти зимові куртки та взуття. Потім їх провели на базу на вулиці Яблунській, 144.

Очевидці розповіли журналістам, що бачили цих чоловіків перед будівлею на колінах та з натягнутими на голови сорочками. За словами Скиби, їх допитали та побили. Один з охоронців блокпосту зізнався росіянам, що вони бійці. Цього чоловіка відпустили, а від решти вирішили позбавитися.

Чоловік вижив і вибрався з могили після того, як його розстріляли окупанти (фото, відео)