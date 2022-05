The New York Times опублікував нові відеодокази масової страти чоловіків в Бучі російськими десантниками і ідентифікував особи жертв.

Про це NNS дізнався з повідомлення Громадське.

На першому відео з камер відеоспостереження 4 березня видно, як російські військові ведуть девʼятьох згорблених українських полонених (серед них — чоловік у яскравій блакитній кофті). Газета наголошує, що це відео є найчіткішим доказом того, що ці люди перебували під вартою російських солдатів за кілька хвилин до страти.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6

— The New York Times (@nytimes) May 19, 2022