Яке з міст України найбільше цікавить путіна

Експерт-політолог пояснив, яке з міст України найбільш цікаве для путіна.

Без Одеси путіну не цікава Україна. Таку думку у коментарі журналістам УНН висловив політолог Віктор Небоженко, передає NNS.

Він підкреслив – це місто, зокрема – і Одеський припортовий завод, через який транспортується російський аміак, – одна з цілей захоплення росією України.

«Що б не говорив путін про свою перемогу в Україні — без Одеси це все безглуздо, і він це чудово знає. У нього колосальна зацікавленість у ОПЗ (Одеський припортовий завод, — ред.) та трубах, що йдуть до Одеси з хімією (аміакопровід «Тольятті-Одеса», через який транспортується російський аміак, — ред.). Все це дуже важливо для виживання росії, а не тільки для того, щоб зашкодити Україні. Все, що пов’язане з Одесою — це буде головною проблемою другої половини війни, і дай Боже зберегти Одесу і все залишити собі. росії не потрібен жодний обласний Херсон. Це слова для периферії росії. Їм потрібна Одеса. Без Одеси вони мають розгромлений Донбас, який не є для них жодною цінністю», пояснив політолог.

На думку іншого політолога Руслана Бортника, росія орієнтована на захоплення та окупацію найбільш промислово та аграрно розвинених регіонів сходу та півдня України: Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг, Харків, Запоріжжя та Дніпро.

Саме по цих областях України — Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та вже майже повністю окупованій Луганській та Херсонській області проходить українська гілка аміакопроводу «Тольятті-Одеса».

Цей аміакопровід — єдина можливість експорту аміаку для російського підприємства «ТольяттіАзот», який воно виробляє. Від постачання аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів.

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