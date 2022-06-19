“Бл*ть”: синхронний перекладач путіна матюкнувся у прямому ефірі (відео)

Синхронний перекладач путіна матюкнувся у прямому ефірі, коли той виступав на Міжнародному економічному форумі.



Коли російський диктатор путін виступав на Міжнародному економічному форумі у Петербурзі, людина, що вела синхронний переклад, прошепотіла лайливе слово, очевидно, розраховуючи, що це її зітхання ніхто не почує.

Однак кадр швидко поширили в Мережі.

Iнцидент стався під час виступу путіна 17 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Так, у прямому ефірі синхронний перекладач російською перекладав промову очільника Кремля на форумі, але в якийсь момент важко зітхнув і видав протяжне: “Бл*ть”.

“Далі зробили без рішення Ради безпеки. Поставили німця, який сам себе представляє високим представником і нав’язує нам якісь закони… Бл*ть”, промовив він.

🤪 Синхронный переводчик Путина матернулся и опозорился в прямом эфире. Мужик на русском вторил речь президента на ПМЭФ, но в какой-то момент тяжело вздохнул и выдал протяжное: «*****». Полночь всё же была, устал, наверно. Жалко этого добряка pic.twitter.com/JmiyKQQMGs — Лента.ру (@lentaruofficial) June 18, 2022

Нагадаємо, на тому ж форомі президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» квазідержавними територіями і заявив, що його країна не визнаватиме їх.

Путін виступив на економічному форумі у Петербурзі – що він сказав