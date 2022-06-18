Микола Патрушев: що відомо про людину, яка може замінити Путіна

Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, за чутками, зараз найближчий до Путіна, саме йому диктатор довіряє більше, ніж усім іншим.

Джерела, близькі до верхівки російського керівництва, стверджують, що саме Микола Патрушев має зараз на Володимира Путіна найбільший вплив з усього його оточення.

Telegram-канал Generall SVR стверджує, що головний інструмент впливу Патрушева – це страх. Секретар Ради Безпеки Росії постійно лякає Путіна можливими змовами та замахами на життя. Про це пише ТСН, передає NNS.

Як пише канал, днями, а саме вчора, Патрушев мав майже двогодинну розмову з Путіним, якою залишився дуже задоволений. Нібито Путін не покладав на Патрушева особисту відповідальність за проблеми з реалізацією військових планів. За інформацією каналу, Путін дав зрозуміти Патрушеву, що вважає його ледь не єдиною по-справжньому довіреною особою та другом у системі влади. Також президент пообіцяв, що в разі різкого погіршення стану його, Путіна, здоров’я фактичне управління країною тимчасово перейде саме до Патрушева.

“Лікарі Путіна наполягають на необхідності проведення йому хірургічної операції в найближчому майбутньому, і хоча президент не дав принципової згоди і дата операції не погоджена, але він поквапився порозумітися й отримати реакцію та обіцянки від Патрушева”, повідомив канал.

Також інформатори Generall SVR наполягають на тому, що секретар Ради Безпеки Микола Патрушев, як можливий “тимчасовий повірений” у справах президента і керівник країни – це найгірший варіант, нехай навіть тимчасового, “наступника” з усіх можливих.

У зв’язку з цим ми хочемо познайомити вас із такою важливою фігурою в російських палацових іграх ближче.

Микола Патрушев, якому зараз 71 рік (він на два роки старший за Путіна), також народився в Ленінграді, його батько був членом екіпажу есмінця “Грізний” Балтійського флоту, парторгом екіпажу та заступником командира есмінця “Діяльний” з політичної частини. Цікаво, що Патрушев навчався в одному класі з майбутнім головою Вищої ради партії “Єдина Росія” Борисом Гризловим, згодом призначеного повноважним представником РФ у Контактній групі з урегулювання ситуації на сході України. Після закінчення кораблебудівного інституту вступив на вищі курси КДБ при РМ СРСР у Мінську.

Працював у КДБ в Ленінграді. Там, за спогадами однокурсника Путіна, ексрозвідника КДБ Юрія Швеця: “Патрушев, як і Путін, працював у ленінградському управлінні КДБ, був спеціалістом з організації полювання та риболовлі для керівництва. Такий “єгер” був практично в кожному управлінні КДБ, вивозив начальство на природу, накривав галявину”.

Згодом, 1990 року, Миколу Патрушева перевели з Ленінграда до Карелії. 1994 року Патрушев був переведений до Москви до ФСБ. Існує версія, що це переведення було пов’язане з тим, що Патрушев проходив свідком у справі про розкрадання та контрабанду дорогої карельської берези, але в ході слідства, ймовірно, була доведена його співучасть у злочині.

У нульових очолював антитерористичний комітет Росії, потім керував штабом з управління контртерористичними операціями на території Північно-Кавказького регіону. 2008 року був призначений секретарем Ради Безпеки РФ.

Як і всі російські високопосадовці, Патрушев живе розкішно. За інформацією російської преси, щоб придбати всю нерухомість, яка перебуває у власності сім’ї (лише офіційно задекларовану), виходячи з офіційних доходів, Патрушевим треба було б працювати 60 років.

Патрушев одружений, має двох синів. Обидва, як заведено у російської верхівки, добре влаштувалися.

Старший син Дмитро від 2018 року є міністром сільського господарства Росії. До цього встиг попрацювати віцепрезидентом банку ВТБ. У травні 2012 року у віці 34 років був призначений на посаду голови правління 4-го за розміром банку Росії “Россільгоспбанку”, входить до Ради директорів ПАТ “Газпром”. Блискуча кар’єра, чи не так?

Молодший син Андрій пішов стопами батька – закінчив Академію ФСБ, працював там, а потім був призначений радником директора “Роснефти” Ігоря Сечіна.

Однією з найбільших темних плям на репутації Патрушева як директора ФСБ, якщо виходити з тези, що у співробітника ФСБ взагалі може бути якась репутація, є провал операції зі звільнення заручників на мюзиклі Норд-Ост. Попри відверто погано здійснену операцію, він тоді зберіг свою посаду директора ФСБ.

Хоча насправді темних плям у послужному списку Патрушева не перелічити. Ось невеликий список того, що трапилося за час, коли Патрушев був директором ФСБ від 1999 до 2008 року:

вибухи житлових будинків по всій країні, які, можливо, були організовані самою ФСБ, прокол цієї ж операції в Рязані (знаменитий рязанський цукор), 1999 рік – призначення Патрушева на посаду керівника ФСБ

вибухи в московському метро між станціями “Автозаводська” та “Павелецька”, 2004 рік

вибух біля станції метро “Ризька”, 2004 рік

подвійний теракт, одночасно підірвали два літаки, що вилетіли з Москви, один з них прямував до Волгограда, інший – до Сочі, 2004 рік

трагедія в Беслані, 2004 рік

теракт на Черкізовському ринку в Москві, 2006 рік

невдала спроба вбити президента Чорногорії Міло Джукановича – свого головного політичного ворога в Чорногорії, 2016 рік, Патрушев керував операцією вже на посаді секретаря Ради безпеки РФ

Також Патрушев є ідеологом концепції, згідно з якою співробітники ФСБ – це “нове дворянство”. Від цієї ідеї згодом відмовилися, та й Патрушев залишив ФСБ заради керівництва Радою Безпеки.

Вважається, що все, замислене Путіним, втілюється Патрушевим, і саме це слугує такою тісною сполучною ланкою між двома злочинцями. Майже всі гучні політичні вбивства надихаються Путіним, а потім продумуються і здійснюються Патрушевим – руками його підлеглих. Результати “блискучої роботи” Миколи Патрушева бачить увесь світ.

Багато хто, а, можливо, й сам Путін бачать у Патрушеві ймовірного наступника. Але, як бачите, в такому разі жодного позитивного для України та всього світу прогнозу бути не може. Путін і Патрушев, як кажуть в Росії, одного поля ягоди.

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