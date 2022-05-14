Як шахраї діють під час війни: ПриваБанк попередив клієнтів

ПриватБанк попередив клієнтів про те, як діють шахраї під час війни. Аферисти маскуються під сайт банку і портал “Дія“.

Про це розповіли в пресслужбі банку, передає NNS.

ПриватБанк подав заяву до кіберполіції та разом з правоохоронцями працює над блокуванням групи шахраїв, які розсилають українцям повідомлення та запрошення скористатися фейковим ботом Дія під приводом отримання державної допомоги переселенцям.

Як діють шахраї – схема

“Користувачам фейкового Телеграм-бота далі пропонують перейти за посиланнями на фішингові сайти, які незаконно використовують айдентику Приватбанку і Приват24”, попередили людей.

Пам’ятайте, що перехід за такими посиланнями дуже небезпечний – так як шахраї використовують дані карт, які ви ввели, для викрадення з них грошей.

Ні в якому разі не переходьте по сторонніх посиланнях і користуйтеся тільки офіційними сторінками.

Для прикладу показуємо скріншоти шахрайської схеми:

ПриватБанк нагадує клієнтам про те, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно на офіційних сайтах держслужб та банку, а подачу заявки на допомогу можна зробити лише через відповідні адмінцентри та застосунок Дія.

Державні служби та ПриватБанк не користуються для інформування людей чи нарахування допомоги приватними телеграм-ботами чи каналами.

У додаток Приват24 можна додати платіжні картки інших банків – інструкція