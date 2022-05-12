В банках впали ставки за депозитами: яка гарантована сума повернення вкладів

В Україні різко впали ставки за депозитами. У квітні 2022 інтегральна ставка становила 5,1%, що є історичним мінімумом.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті today.ua.

За даними НБУ, у попередні роки мінімальна середньозважена ставка у річному обчисленні становила 6,9% у національній валюті та 0,6% у валюті. Такого падіння, як у квітні 2022 року, ще не було.

До кінця 2021 року відсоткова ставка досягла 8% річних, а за підсумками січня – 8,1% річних. Після початку війни у лютому ставка почала поступово падати і за 2 місяці дійшла до сьогоднішнього рівня.

Ставка за валютними депозитами коливається в межах 0,6-0,7% річних із липня минулого року.

У Нацбанку нагадали українцям, що з 13 квітня набув чинності закон, згідно з яким вкладникам відшкодують усю суму вкладу у разі банкрутства банку. Через три місяці після припинення чи скасування дії військового стану гарантована сума за вкладами становитиме 600 тисяч гривень.

За прогнозом банкірів, доки банки не почнуть масово запускати кредитування, ставки за депозитами знижуватимуться. Багато що залежить від політичної ситуації в країні.

Найближчим часом Верховна Рада планує розглянути законопроект № 7311, який передбачає збільшення військового збору з 1,5% до 3%, а отже кінцева сума, яку отримує вкладник за депозитом, стане ще меншою. Вигідно вкладати залишається лише у військові облігації, оскільки вони не оподатковуються.

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