В “Дії” з’явилося нове опитування – пропонується обрати наступну, третю, воєнну марку від Укрпошти.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає NNS.

“Перша поштова марка з «Русскім воєнним корабльом» стала відомою на весь світ. Отже, яким буде наступний дизайн воєнної марки, – можна вибрати в Дії”, написав Федоров.

Для того, щоб зробити вибір, треба увійти у “Дію”, зайти в меню “Послуги” і обрати категорію “Опитування”, де можна проголосувати за варіант з наведеного списку.

Серед пропонованих варіантів – марка з песиком ДСНС Патроном, “Героям Слава!”, “Путін, Москва палає, Гаага чекає”, “Ой у лузі червона калина” та “Доброго вечора, ми з України”.

За тиждень після завершення опитування результати будуть передані Укрпошті, після чого оголосять “переможця”.

“Заходьте в Дію та вибирайте варіант, який подобається вам найбільше”, закликає Михайло Федоров.

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