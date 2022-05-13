В Україні продовжується мобілізація: чи приходитимуть повістки у додатку “Дія”

Мобілізація в Україні, як і раніше, викликає безліч питань. З’ясувалося, чи жителі України отримуватимуть повістки у додатку “Дія”

В інтернеті широко поширилася інформація про те, що у Міністерстві цифрових трансформацій розробили нову опцію у популярному онлайн-ресурсі. Повідомлялося, що призовники незабаром нібито отримуватимуть повідомлення про необхідність приєднатися до армії.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Чи будуть призовники отримувати повістки у додатку “Дія”

Багатьох українців обурило таким нововведенням. Особливо полохливі вирішили перестрахуватися і навіть видалили програму зі свого смартфона. У прес-службі Міністерства цифрової інформації поспішили прояснити ситуацію.

Стало відомо, що повістки, як і раніше, можна вручати людині безпосередньо в руки. Відзначено, що інформацію про оновлення “Діє” потрібно отримувати на їхньому сайті або з офіційних джерел у соціальних мережах.

“Уточнили у команди. Ми таку інформацію не можемо підтвердити. Не знаємо, хто її поширює”, – зазначено у повідомленні представниці відомства.

На даний момент мобілізація продовжується, але в деяких регіонах тільки-но почалася третя хвиля. Наша країна продовжує мужню боротьбу у війні із Росією.

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