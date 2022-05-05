Відмова від мобілізації – яке покарання загрожує за ігнорування повістки

На сьогоднішній день триває мобілізація. Призиваються військовозобов’язані, що належать до мобілізаційного резерву. За ігнорування повістки громадянам загрожує покарання

Мобілізація в Україні попередньо завершиться 24 травня, але може продовжитись і довше, якщо потрібно буде поповнювати лави військових частин. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зараз призов до війська проводиться меншими темпами, бо на початку лютого сили оборони було повністю укомплектовано. Натепер проходить лише доукомплектування. Мобілізацію було оголошено на три місяці, і її продовження залежатиме лише від оперативної ситуації на бойових порядках. Це стосується як офіцерів, так і солдат.

У третю хвилю призову підлягають чоловіки, які закінчили військові кафедри вузів, тобто офіцери запасу. У військові частини можуть призивати і жінок, які перебувають на військовому обліку. Мобілізація насамперед стосується найбільш затребуваних для ЗСУ військових спеціальностей. Людям без необхідного для армії досвіду повістки не вручатимуть.

Відповідальність за ухилення від служби не скасовується та залежить від виду повістки. Наприклад, якщо громадянин ухиляється від постановки на військовий облік, його притягнуть до адміністративної відповідальності зі стягненням штрафу у розмірі від 510 до 850 гривень.

За повторну неявку до військкомату протягом року йому доведеться заплатити від 850 до 1700 гривень.

Якщо ж громадянин ухиляється від мобілізації, його можуть притягнути до відповідальності за ст. 335 Кримінального кодексу України з позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Чим загрожує ухилення від служби в армії під час загальної мобілізації