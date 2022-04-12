Чим загрожує ухилення від служби в армії під час загальної мобілізації

Загальна мобілізація в Україні продовжується. Влада затвердила відповідальність, яку несуть громадяни за ухилення від служби

У законодавстві держави чітко прописані критерії відбору громадян, які можуть бути призвані на військову службу під час однієї з чотирьох хвиль мобілізації. Також українцям пояснили чим загрожує ухилення від служби під час мобілізації. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Як розповіли в Асоціації юристів України, громадяни країни можуть понести серйозне покарання за спроби ухилитися від призову до армії під час дії воєнного стану. Якщо українка чи українець після отримання повістки не з’явилися до ТЦКСП чи військової частини для подальшої служби, то в цьому випадку законом передбачено кримінальну відповідальність.

Юристи зазначають, що дії громадянина можуть бути розцінені як ухилення від служби в армії, якщо неявки мають постійний характер. У цьому випадку військкомат може підготувати та направити до прокуратури листа, на підставі якого правоохоронці ініціюють проведення слідчих дій.

Зазначимо, що покарання для громадян України, які навмисне ігнорують повістки та ухиляються від служби в армії під час загальної мобілізації, передбачено законом у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

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