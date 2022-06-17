Як працює бронювання для працівників, а також дозволи для них на виїзд за кордон під час війни.

Про це у своїй колонці на ain.ua розповідає Ірина Сироїд, адвокат Trustme Law Firm, передає NNS.

В Україні четвертий місяць триває повномасштабна війна. Країна живе в нових реаліях та за новими правилами. Маємо і певні обмеження, наприклад, щодо виїзду чоловіків від 18 до 60 років за межі України.

Більшості чоловіків на час війни заборонено виїжджати за кордон. Є винятки: для багатодітних та одиноких батьків, осіб з інвалідністю, усиновителів, прийомних батьків тощо.

Також, право виїзду за межі України мають «заброньовані» працівники та водії гуманітарної допомоги, медичних вантажів. Що це за підстави, на який строк дозволяється виїхати, які документи потрібні? Відповіді на питання знайдете у статті.

Бронювання працівників

Бронювання працівників — це тимчасова відстрочка від призову. Заброньовані працівники продовжують виконувати роботу за займаною посадою та не підлягають мобілізації. Мають право виїзду за кордон.

Строк бронювання не може перевищувати 6 місяців.

Хто може забронювати своїх працівників: органи державної влади, підприємства, установи, організації. Сфера їхньої діяльності пов’язана із задоволенням потреб Збройних сил України, інших військових формувань, населення. Обмежень за кількістю працівників для бронювання немає.

Будь-яка компанія може провести бронювання. В законах не визначено, які види діяльності мають бути. Тому подати заявку може роботодавець, який надає допомогу Збройним силам України та мешканцям країни. Це може бути: пошив одягу для військових, виробництво дронів для армії, забезпечення кібербезпеки, комплектування військових рацій, виробництво харчових продуктів, доставлення води, продаж ліків, агродіяльність тощо.

Яких працівників можна забронювати:

військовозобов’язаних, які придатні за станом здоров’я та перебувають на обліку;

працюють за трудовим договором або контрактом;

проходили військову службу;

виконують мобілізаційні завдання (замовлення) із задоволення потреб військових або населення.

Не підлягають бронюванню:

фізичні особи-підприємці;

військовозобов’язані, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності (ракетні, танкові, авіаційні тощо); знаходимо спеціальність або її номер у військовому квитку та звіряємо за наказом Міноборони чи відноситься до дефіцитних;

працівники, які мають відстрочку від призову з інших підстав (за станом здоров’я, за сімейними обставинами, та інше);

працівники «недефіцитних» посад та які можуть бути замінені на ринку праці (юрисконсульт, менеджер з продажів, інспектор з кадрів, брокер, діловод, кур’єр, диспетчер тощо).

Процедура бронювання:

Роботодавець готує пакет документів (супровідний лист, пропозиції бронювання, договір та лист про виконання мобілізаційних завдань). Звертається до профільного міністерства, яке регулює сферу діяльності (наприклад, агродіяльність — Мінагрополітики, ІТ-сфера — Мінцифри, фармацевтика — Міністерство охорони здоров’я). Профільне міністерство надсилає пропозиції щодо бронювання до Мінекономіки. Мінекономіки протягом одного робочого дня розглядає документи та приймає рішення про бронювання. Рішення про бронювання надсилається до Міноборони та профільного міністерства. Профільне міністерство видає витяг з наказу Мінекономіки, який є підтвердженням бронювання.

Виїзд «заброньованого» працівника за кордон: працівник, який отримав рішення про бронювання має право виїхати за межі України. Це короткострокові відрядження по декілька днів або тижнів. Виїжджати можна лише в період 6 місячного строку бронювання.

Анулювання бронювання:

закінчення строку в 6 місяців (поки що не визначено, чи можна продовжувати строк бронювання);

завершення виконання або скасування мобілізаційного завдання;

ліквідація компанії роботодавця;

звільнення заброньованого працівника.

Отже, для початку рекомендуємо перевірити, чи відповідає працівник критеріям бронювання. Чи маєте підтвердження, що компанія-роботодавець допомагає Збройним силам України та населенню. Якщо відповіді «так», можна приступати до підготовки документів.

Рішення про виїзд водіїв

До водіїв також застосовувалася процедура бронювання. Але зараз її змінили на отримання рішення про виїзд за межі України. Рішення видається для водія, але отримує його заклад/організація, де водій працює чи надає послуги.

На кого поширюється: водії, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу для потреб Збройних Сил України та населення.

Строк дії рішення про виїзд: не більше 6 місяців, безперервне перебування за кордоном − не більше 30 календарних днів, після — повернення в Україну. Невідомо, чи можна такий строк продовжувати та на скільки.

Хто може отримати рішення про виїзд водіїв: лікарні, клініки, військові адміністрації, відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги, військові органи.

Процедура отримання рішення:

Підготовка документів з описом вантажу (вид, обсяг, кількість тощо), транспортних засобів, даних про водія. Розглядає документи та приймає рішення Мінінфраструктури або військові адміністрації. Рішення надсилається до Адміністрації Держприкордонслужби.

Скасування рішення (протягом 7 робочих днів):

перевищено строк перебування за кордоном (більше 30 днів);

змінилася мета виїзду.

Якщо підсумувати, рішення про виїзд надається водіям медичної та гуманітарної допомоги. Лише у випадках перевезення ліків, одягу, продуктів харчування, засобів гігієни тощо. Оформити його може компанія, благодійний фонд, лікарня тощо.

Висновки

Бронювання працівників та оформлення рішення про виїзд водіїв є підставами для перетину кордону. Виїжджати за межі України можна протягом 6 місяців. Зараз питання продовження цього строку не розглядається. Такі поїздки є короткотривалими. Як правило, від кількох днів до одного місяця.

Підстава для бронювання працівників — задоволення потреб Збройних Сил України та населення. Забронювати можна військовозобов’язаного найманого працівника. На фізичних осіб-підприємців бронювання не поширюється.

Рішення про виїзд за кордон водіїв приймається лише у випадках перевезення гуманітарних чи медичних вантажів. Подати заявку на отримання рішення може як медичний заклад, так і надавачі чи отримувачі гуманітарної допомоги.

В обох випадках можна втратити бронювання чи рішення про виїзд: якщо працівника звільнено, ліквідовано компанію, перевищено ліміт днів перебування, або змінилася мета виїзду.

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