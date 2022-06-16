4 категорії громадян мають право на звільнення з військової служби під час війни

Українці мають право на звільнення з військової служби в умовах воєнного часу. Йдеться про чотири категорії громадян

Про це повідомляє канал “Новини Збройних сил” у Telegram, передає NNS

У переліку підстав, які дають військовим право звільнення зі служби:

1) вікове обмеження (якщо громадянин досяг граничного 60-ти річного віку перебування на службі);

2) непридатний стан здоров’я (якщо буде відповідний висновок/постанова військово-лікарської комісії щодо непридатності особи до несення військової служби зі зняттям з військового обліку);

3) вступ у дію обвинувального судового вироку, який передбачає покарання: арешт, обмеження волі, позбавлення військового звання;

4) поважні сімейні обставини (якщо особа не виявила бажання продовжити службу в армії).

Обмежена придатність до військової служби під час воєнного стану – що передбачає