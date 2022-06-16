4 категорії громадян мають право на звільнення з військової служби під час війни

Українці мають право на звільнення з військової служби в умовах воєнного часу. Йдеться про чотири категорії громадян
Про це повідомляє канал “Новини Збройних сил” у Telegram, передає NNS
У переліку підстав, які дають військовим право звільнення зі служби:
1) вікове обмеження (якщо громадянин досяг граничного 60-ти річного віку перебування на службі);
2) непридатний стан здоров’я (якщо буде відповідний висновок/постанова військово-лікарської комісії щодо непридатності особи до несення військової служби зі зняттям з військового обліку);
3) вступ у дію обвинувального судового вироку, який передбачає покарання: арешт, обмеження волі, позбавлення військового звання;
4) поважні сімейні обставини (якщо особа не виявила бажання продовжити службу в армії).
Обмежена придатність до військової служби під час воєнного стану – що передбачає