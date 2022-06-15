Чи законно вручати повістки чоловікам на пляжах

Чи законно видавати повістки чоловікам-відпочивальникам призовного віку на пляжах? Розповідаємо деталі.
Так, повістки можуть вручати представники Збройних сил України у будь-яких місцях. Зокрема, і на пляжах.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі інформаційного телемарафону, посилаючись на ТСН передає NNS.
За його словами, вручення повістки не означає автоматичний призов до армії. Від 24 лютого людина, яка є військовозобов’язаною, повинна була сама прийти до військкомату та перевірити, чи є вона в реєстрі.
“На Одещині дуже багато людей, які чекають у резерві. Ми розуміємо, що бої, на жаль, дуже важкі, є втрати. Тому треба поповнювати наші бригади. Люди потім із задоволенням йдуть виконувати свій чоловічий обов’язок”,наголосив представник ОВА.
Разом з тим він наголосив: слід дотримуватися правил воєнного стану. Зокрема, не виходити на прибережну захисну смугу Чорного моря і не купатися в замінованому морі.
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