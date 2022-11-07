Щоб потрапити на військову службу необхідно буде проходити випробувальний термін в ЗСУ.

У Верховній Раді зареєстровано новий законопроєкт, який передбачає проходження випробувального терміну перед військовою службою. Стосується це лише тих, хто бажає служити на контрактній основі.

Законопроєктом пропонується доповнити закон про військовий обов’язок та військову службу новою статтею 24-1 “Випробування при прийнятті на військову службу за контрактом” та передбачити, що: Для прийнятих на військову службу за контрактом громадян України з метою встановлення їх відповідності військовим посадам може встановлюватися випробування.

Навіщо потрібен випробувальний термін та скільки він триватиме, розповідає NNS.

Випробувальний термін в ЗСУ

Служити в Збройних силах України за контрактом зможуть лише ті, хто успішно здолає всі етапи випробувального терміну. Цей законопроєкт вже зареєстрований у Верховній Раді. Він передбачає вдосконалення деяких питань проходження військової служби. Це означає, що випробувальний термін, який будуть проходити майбутні контрактники, повинен посилити відбір на військову службу.

Для служби на контракті необхідно буде проходити випробувальний термін громадянам, які раніше не служили в армії та не навчаються на військових спеціальностях.

Категорії українців, яких можуть взяти на службу до ЗСУ без випробувального терміну:

курсанти вищих військових навчальних закладів;

курсанти військових навчальних підрозділів вищої освіти;

ті, хто раніше проходив військову службу.

Тривалість випробувального терміну

Його тривалість становитиме від 1 до 6 місяців. Якщо військовослужбовець не пройшов успішно випробувальний термін, то з ним достроково розривають контракт.

Дії, які застосовують щодо інших громадян:

якщо випробування проходила жінка, її просто звільняють від військової служби;

якщо це був військовослужбовець-строковик, його відправляють назад для несення строкової служби (час, який він провів на контрактній службі, зараховують у строк проходження строкової служби з коефіцієнтом 2 до 1: два місяці служби на контракті зараховують як один місяць строкової служби);

якщо не пройшов випробування резервіст, його відправляють у резерв.

Під час воєнного стану для контрактників, які не змогли пройти випробувальний термін, діють інші правила. Військовослужбовців відправляють до ЗСУ для подальшого проходження служби.

Зазначається, що військовослужбовці, яких визнано такими, що успішно пройшли випробування, продовжують проходження військової служби за контрактом відповідно у Збройних Силах України або інших військових формуваннях.