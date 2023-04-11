Виплати ВПО: куди дзвонити, якщо вчасно не приходять гроші

Виплати ВПО раз на місяць мають надходити тим українцям, які зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи і подали заявку на допомогу. Куди звертатися, якщо гроші не виплачують вчасно.

Про це розповість НСН з посиланням на сайт «Вікна».

Нагадуємо, виплати для ВПО – це щомісячна грошова допомога на проживання від держави, яку українці отримують на свої картки. Сума щомісячної становить:

3 000 грн на кожну дитину та людину з інвалідністю;

2 000 грн на кожну людину старше 18 років.

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ Ощадбанк щомісяця до 3, 13 і 23 числа, натомість раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

Куди дзвонити, якщо не приходять виплати ВПО

Крім ЦПАУ та управління соцзахисту, можна зателефонувати за такими номерами:

Мінреінтеграції (номер гарячої лінії 15-48 );

); до офісу уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39).

Також можна надіслати повідомлення про те, що тобі не надходять виплати, до месенджерів офіційних сторінок Мінреінтеграції тощо.

Хто з українців може отримувати виплати

З 1 січня 2023 року ВПО отримують допомогу від держави на підставі переліку територіальних громад, які:

розташовані в районах воєнних (бойових) дій;

перебувають у тимчасовій окупації РФ;

перебувають в оточенні (блокуванні).

Виплати отримують внутрішні переселенці, зареєстровані в одній із громад з цього переліку. Щодо переліку громад, детальну інформацію можна знайти на сайті Мінреінтеграції.

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