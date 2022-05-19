В росії кажуть, що воюють в Україні лазерною зброєю. Реакція Зеленського

Зеленський прокоментував заяви росії про те, що та нібито воює проти України лазерною зброєю.

На думку Зеленського, такі розмови свідчать про провал вторгнення.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні 18 травня, пише Громадське, передає NNS.

«У пропаганді нацистської Німеччини був такий термін “вундерваффе”. Диво-зброя. Що ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, то більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні», сказав Зеленський.

За його словами, з теперішніх розмов росії видно, що на третьому місяці повномасштабної війни вона «пробує знайти свою “вундерваффе”» – нібито лазерну.

«Це все точно свідчить про повний провал вторгнення», наголосив президент.

Росіяни кажуть, що воюють ядерною зброєю

Як заявляють у росії, у війні в Україні вона використовує потужну лазерну зброю нового покоління, яка створена для знищення безпілотників.

Віце-прем’єр уряду рф Юрій Борісов, що курує роботу російського ОПК заявив, що війська окупантів в Україні начебто використовують комплекс лазерної зброї «Задира-16». І що ця зброя начебто має таку ж руйнівну силу, як звичайні крилаті ракети.

Лазерні комплекси «Задира», заявляє уряд рф, здатні вражати ціль на відстані до 5 км. І нібито у вівторок було проведено випробування установки, коли безпілотник, уражений «Задирою», згорів на відстані 5 км за п’ять секунд.

Як пише DEFENSE EXPRESS, перший і останній раз про роботи над системою «Задира-16» росіяни заявляли наприкінці 2017 року. За минулі 5 років не було жодного повідомлення про те, щоб вони створили бодай макет цієї системи.

У відкритих джерелах можемо знайти згадку про комплекс лазерної зброї радянської розробки «Сжатие», який призначений для «осліплення» оптико-електронних приладів противника. Цю систему в серійне виробництво рф запустити не змогла.

Кремлівські пропагандисти нахвалюють інше лазерне «вундерваффе» – комплекс «Пересвет».

Але росіяни самі у своїх джерелах вказують, що максимум можливостей цього комплексу – це протидіяти БПЛА, і що всього у них є максимум 5 одиниць комплексу «Пересвет».

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