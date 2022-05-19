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В росії кажуть, що воюють в Україні лазерною зброєю. Реакція Зеленського

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Зеленський прокоментував заяви росії про те, що та нібито воює проти України лазерною зброєю.

На думку Зеленського, такі розмови свідчать про провал вторгнення.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні 18 травня, пише Громадське, передає NNS.

«У пропаганді нацистської Німеччини був такий термін “вундерваффе”. Диво-зброя. Що ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, то більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні»,сказав Зеленський.

За його словами, з теперішніх розмов росії видно, що на третьому місяці повномасштабної війни вона «пробує знайти свою “вундерваффе”» – нібито лазерну.

«Це все точно свідчить про повний провал вторгнення»,наголосив президент.

Росіяни кажуть, що воюють ядерною зброєю

Як заявляють у росії, у війні в Україні вона використовує потужну лазерну зброю нового покоління, яка створена для знищення безпілотників.

Віце-прем’єр уряду рф Юрій Борісов, що курує роботу російського ОПК заявив, що війська окупантів в Україні начебто використовують комплекс лазерної зброї «Задира-16». І що ця зброя начебто має таку ж руйнівну силу, як звичайні крилаті ракети.

Лазерні комплекси «Задира», заявляє уряд рф, здатні вражати ціль на відстані до 5 км. І нібито у вівторок було проведено випробування установки, коли безпілотник, уражений «Задирою», згорів на відстані 5 км за п’ять секунд.

Як пише DEFENSE EXPRESS, перший і останній раз про роботи над системою «Задира-16» росіяни заявляли наприкінці 2017 року. За минулі 5 років не було жодного повідомлення про те, щоб вони створили бодай макет цієї системи.

У відкритих джерелах можемо знайти згадку про комплекс лазерної зброї радянської розробки «Сжатие», який призначений для «осліплення» оптико-електронних приладів противника. Цю систему в серійне виробництво рф запустити не змогла.

Кремлівські пропагандисти нахвалюють інше лазерне «вундерваффе» – комплекс «Пересвет».

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Російський комплекс лазерної зброї “Пересвет” в розгорнутому положенні, ілюстративне зображення з відкритих джерел

Але росіяни самі у своїх джерелах вказують, що максимум можливостей цього комплексу – це протидіяти БПЛА, і що всього у них є максимум 5 одиниць комплексу «Пересвет».

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