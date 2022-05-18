Бояться нічної “партизанщини”: окупанти вчать українську мову

Російські загарбники бояться нічної “партизанщини” і починають вчити українську мову.

У телефонних розмовах між собою окупанти бідкаються на постійні атаки українських захисників на Запоріжжі і вже прощаються фразами “До побачення”.

Про це йдеться у новому перехопленні СБУ, передає NNS.

“Кожного вечора, бл*дь, боремося з ДРГ, які, бл*ть, щоночі починають, нах*й, в село заходити… Ну одним словом, бл*дь, заї*ало все, додому хочу, бл*дь. Вже деякі на взводі: покладемо х*й, з’*бемося, за*бали”, жаліється окупант своєму товаришу, який також воює в Україні.

Наприкінці розмови загарбники переходять на українську.

“Схоже, що невдовзі наші бійці навчать їх вітатися правильно – “Слава Україні!”, пишуть в СБУ.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

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