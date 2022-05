У захопленому Мелітополі партизани ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу.

Про це NNS дізнався з повідомлення Запорізької обласної військової адміністрації.

“У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але саме сьогодні у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан”, йдеться в публікації ОВА.

Як повідомляє місцеве видання “РИА Мелитополь”, в районі теплотраси будинку №52 на вулиці Героїв України було виявлено два трупи. Одразу до місця події з’їхалися “народні міліціонери” та “козаки”. Після слідчих дій трупи забрали.

Також жителі Мелітополя повідомляють, що загарбники завезли в місто своїх “шептунів”, які поширюють фейки і намагаються посіяти в думках городян кілька меседжів, в дусі: “На початку війни влада здала місто”, “Україна кинула Мелітополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати”, “Коли до Мелітополя прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомблене”.

“Звісно, всі ці ворожі послання орієнтовані лише на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками і перестали довіряти легітимній українській владі”, звернули увагу в ОВА.

За інформацією авторитетного американського аналітичного центру ISW (Institute for the Study of War), у свіжому зведенні про перебіг визвольної війни України проти російських загарбників Мелітополь вказується, як центр партизанського руху.

Фото: Bihus Info