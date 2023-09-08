Вночі на Одещині і Миколаївщині збили 16 ворожих безпілотників – що відомо про атаку

Уночі 8 вересня на Одещині і Миколаївщині збили 16 ворожих безпілотників. Всього російські війська запустили по півдню 20 “шахедів”.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає НСН.

Уночі 8 вересня 2023 року противник атакував Одещину групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – ТОТ, Крим), йдеться у повідомленні.

Усього зафіксовано пуски 20 “шахедів” у напрямку Одещини.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 16 “Shahed-136/131” у межах Одеської та Миколаївської областей.

Раніше ми писали: Вночі 7 вересні окупанти атакували Одещину та Сумщину «шахедами» – всі подробиці

Ще новини України: В Олешках підірвали авто з ФСБ-шниками, які катували українців (відео)