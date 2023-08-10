Вночі 10 серпня у Криму пролунали вибухи, кажуть про атаку БПЛА

Вночі 10 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів. Окупанти заявили про чергову атаку дронів.

Як передає НСН про це повідомило міноборони рф.

Поблизу міста Севастополь черговими засобами ППО були вражені два БПЛА, заявили там.

Також, за словами росіян, ще 9 дронів були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби і нібито впали у Чорне море.

У російському міністерстві також підтвердили інформацію мера москви сергія собяніна про нібито збиття вночі двох БПЛА, які летіли у напрямку москви.

Також росіяни повідомляють, що внаслідок атаки дронів 10 серпня постраждалих і руйнувань немає.

Нагадуємо, вчора, 9 серпня, під москвою вибухнув завод, який виробляє техніку для армії рф.

Надзвичайна подія сталася на загірському оптико-механічному заводі у сергієвому посаді московської області.

Офіційно влада повідомила, що вибух стався через порушення технологічного процесу – нібито вибухнула піротехніка підприємства, яке не має стосунку до заводу, але знаходиться на його території.

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