Виплату за вакцинацію розширили на підлітків: коли можна отримати тисячу гривень

Уряд вирішив розширити на підлітків 14-18 років програму «єПідтримка» – виплату тисячі гривень за вакцинацію.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає NNS.
“Крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри, подорожі, кошти програми можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби“,написав він у Телеграм.
Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив, що кошти можна буде отримати з 7 лютого.
Шмигаль запевняє, що найближчим часом дозволять вакцинованим людям з інвалідністю І та ІІ групи купувати за гроші з програми ліки, наразі така можливість є лише у пенсіонерів.
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Що таке «єПідтримка»?
«єПідтримка» ㅡ це програма підтримки, за якою українці, що пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень.
Гроші можуть отримати лише повністю вакциновані українці із «зеленим» COVID-сертифікатом у додатку «Дія».
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Щоб отримати допомогу, треба оформити спеціальну картку в банку (онлайн чи безпосередньо в банку) та подати заявку в «Дії».
Ви отримуєте гроші на 4 місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите — рахунок закриють. Зняти їх із картки, переказати на іншу картку чи витратити на інші категорії товарів та послуг не вийде.
Розраховуватися цими грошима можна буде онлайн та офлайн, але тільки в зазначених категоріях українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть COVID-тисячу в разі оплати карткою за допомогою МСС-кодів.
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