Виплату за вакцинацію розширили на підлітків: коли можна отримати тисячу гривень

Уряд вирішив розширити на підлітків 14-18 років програму «єПідтримка» – виплату тисячі гривень за вакцинацію.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає NNS.

“Крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри, подорожі, кошти програми можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби“, написав він у Телеграм.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив, що кошти можна буде отримати з 7 лютого.

Шмигаль запевняє, що найближчим часом дозволять вакцинованим людям з інвалідністю І та ІІ групи купувати за гроші з програми ліки, наразі така можливість є лише у пенсіонерів.

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Що таке «єПідтримка»?

«єПідтримка» ㅡ це програма підтримки, за якою українці, що пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень.

Гроші можуть отримати лише повністю вакциновані українці із «зеленим» COVID-сертифікатом у додатку «Дія».

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Щоб отримати допомогу, треба оформити спеціальну картку в банку (онлайн чи безпосередньо в банку) та подати заявку в «Дії».

Ви отримуєте гроші на 4 місяці. Якщо за цей час ви їх не витратите — рахунок закриють. Зняти їх із картки, переказати на іншу картку чи витратити на інші категорії товарів та послуг не вийде.

Розраховуватися цими грошима можна буде онлайн та офлайн, але тільки в зазначених категоріях українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть COVID-тисячу в разі оплати карткою за допомогою МСС-кодів.

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