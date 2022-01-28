“Тисяча Зеленського”: коли отримають кошти українці без смартфонів та комп’ютерів

В Україні обидві дози щеплення проти коронавірусу отримали понад 14 мільйонів людей і майже половина з них вже отримала гроші за вакцинацію. Як розповів заступник міністра економіки Олександр Грибан, скоро “тисяча Зеленського” стане доступною навіть тим українцям, які не мають смартфонів та комп’ютерів.

Про це NNS дізнався з повідомлення ТСН.

Для двічі вакцинованих, але без смартфонів та комп’ютерів українців, держава обіцяє вже від квітня спростити процедуру.

“Якщо немає мобільного додатку, оскільки немає смартфону, то все одно треба буде звернутися до відділення банку, і там вже фахівці банку допоможуть все це оформити і власне отримати цю допомогу вже не в електронному вигляді, а у фізичному”, запевняє Олександр Грибан.

Наразі на отримання тисячі заявки подали і чверть із трьох з половиною мільйонів українців, яким за 60.

А з 24 січня вакциновані віком 60+ за електронну тисячу від держави можуть купити ліки. Розрахуватися електронними коштами за вакцинацію можна у будь-якій аптеці, а також через Інтернет.

Право на ліки через “єПідтримку” має той, кому виповнилося 60 років на момент купівлі.

“Перевірка здійснюється саме під час купівлі ліків, тобто, коли ви звертаєтеся до аптеки. Під час платежу банк, який видав вам картку, перевіряє, чи є вам 60 років саме на момент звернення. Немає значення, коли ви робили вакицнацію, коли робили картку – перевірка проводиться під час транзакції”, пояснив проєктний менеджер Мінцифри Павло Русев.

Придбати ж можна виключно ліки, внесені до реєстру. Купити не вдасться:

мінеральні води;

харчові добавки;

біодобавки;

прилади типу тонометра, інгалятора.

Тим часом багатьох в аптеці спіткає невдача, бо їхні телефони не мають функції безконтактної сплати.

Представник Мінцифри одразу радить йти до банку по пластикову картку. Їх уже видають дві установи, а загалом до програми підключаться 9.

Якщо ви вже отримали гроші “єПідтримки” у банку, який не видаватиме фізичну картку, у вас є два варіанти:

розрахуватися через Інтернет;

звернутися по допомогою до своїх дітей чи онуків, щоб вони налаштували вашу картку на свій телефон і змогли купити ліки для вас.

На які ліки можна витратити “ковідну тисячу“- список обмежений