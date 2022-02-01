COVID-сертифікати про бустерну дозу вже доступні у “Дії”: як згенерувати

Українці, які отримали бустерну дозу вакцини проти коронавірусу, зможуть згенерувати відповідні COVID-сертифікати у “Дії”.
Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає NNS.
“Як і обіцяли, запустили COVID – сертифікати на бустер. Тепер усі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть завантажити новий сертифікат”,написав Ляшко.
Новий сертифікат діятиме 270 днів з часу отримання бустерної вакцинації. У ньому зазначена інформація з назвою препарату, яким було зроблено бустерне щеплення. Є як внутрішній, так і міжнародний варіант документа.
“Свій «бустерний» сертифікат вже згенерував, тому можу вільно відвідувати заклади громадського харчування, державні установи та подорожувати.
Але головне – це додатковий захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби, який ми отримуємо при введені бустерної дози”, зазначив міністр.
Згенерувати сертифікат можна за таким самим алгоритмом, як і попередні – про першу та другу дозу вакцини – після отримання щеплення та внесення лікарем відповідного запису до електронної системи охорони здоров’я.
Що для цього потрібно:
- Зробити бустерну дозу, бажано у проміжку від 6 до 9 місяця після базового курсу щеплень (2 дози).
- Як і раніше, достатньо надіслати запит на генерацію документу на порталі чи у застосунку “Дія”.
- Згенерувати документ можна після того, як вам зробили щеплення та внесли відповідний запис до електронної системи охорони здоров’я.
Про сертифікат:
- Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення.
- Документом можна користуватися як всередині країни так і для перетину кордону інших держав.
- Однак, щоб сертифікат був чинним для перетину кордону, має пройти 14 днів від моменту щеплення.
За наявними сьогодні даними наукових досліджень повна вакцинація у поєднанні з бустерним щепленням забезпечує 98% захисту від потрапляння у лікарню з Омікроном. Циркуляція останнього вже зафіксована у 20 регіонах нашої країни.
“Наразі понад 350 тисяч українців посили свій захист та вже отримали бустерну дозу антиковідної вакцини, та можуть отримати новий COVID – сертифікат і не відчувати додаткових карантинних обмежень”,інформує Ляшко.
Нагадуємо, отримання COVID-сертифіката в “Дії” спростили: тепер не потрібно робити фотопідпис.
Фото: UNIAN