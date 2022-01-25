Вакциновані українці зможуть отримати ще 500 грн і оплатити комуналку в рамках “єПідтримки”: деталі

Президент Володимир Зеленський анонсував, що програму “єПідтримка” розширять – вакциновані українці зможуть отримати ще 500 грн і оплатити комуналку.

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні після засідання РНБО, передає NNS.

Зокрема літнім людям дозволять витрачати “тисячу за вакцинацію” на оплату комунальних послуг, а за бустерне щеплення платитимуть ще 500 гривень.

Зеленський зазначив, що таким чином уряд планує прискорити темпи вакцинації.

За його словами, розширення програми для людей 60+ буде зроблено протягом місяця. Він нагадав, що нині тисячу від держави вони зможуть витрачати на купівлю ліків.

Українці 60+ зможуть витратити COVID-тисячу на ліки

Окрім того, влада, за словами Зеленського, планує стимулювати українців робити третє, бустерне, щеплення від коронавірусу. За його словами, бустеризація вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн. Тож за бустерну дозу держава виплачуватиме українцям ще по 500 гривень.

єПідтримку до того ж планують поширити для підлітків від 14 до 18 років.

“Крім базових цілей на спорт, музеї, кіно, театри, подорожі, вони зможуть витрачати гроші і у сфері освіти – на освітні курси, освітні послуги, освітні програми тощо”, повідомив глава держави.

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