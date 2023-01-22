Військовий облік за кордоном: що може чекати на порушників постанови

Чоловіків будуть брати на військовий облік за кордоном. Нові правила щодо призовників, військовозобов’язаних та резервістів нещодавно затвердив уряд України.

Пункт постанови № 1487 щодо військового обліку за кордоном набув найбільшого резонансу, пише 24 Канал, передає НСН.

Військовий облік за кордоном

Через російську агресію чимало українців опинилися за межами України. Точної кількості наразі нема, але мовиться приблизно про 7 – 8 мільйонів людей. Більшість з них – жінки, діти та літні люди, проте, серед біженців є й чимало чоловіків призовного віку.

Чимало громадян України працювали за кордоном і до 24 лютого. До 2023 року вони фактично були в такий собі “сірій зоні”. Постанова Кабміну № 1487 намагається розв’язати й це питання.

Військовий облік серед українців за кордоном вестимуть дипломатичні відомства, вони будуть також “сприяти поверненню” військовозобов’язаних в Україну під час мобілізації.

Як саме відбуватиметься цей процес – наразі невідомо, відповідний механізм у постанові Кабміну не прописаний.

Як стати на облік

Якщо громадяни, які перебувають за кордоном досягли призовного віку і не мають відстрочки, або не звільнені від призову на строкову військову службу, закордонні дипломатичні установи України мають повідомляти їм про початок чергового призову громадян України на строкову службу.

Протягом 7 днів після того, як громадянин України стає на консульський облік за кордоном (або знімається з нього) дипустанова має повідомити про призовника, військовозобов’язаного або резервіста відповідним районним або міським ТЦК і СП, органам СБУ або підрозділам Служби зовнішньої розвідки України (за місцем їхнього перебування на військовому обліку).

Дипустанови мають вести списки призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку. Такі списки дипломати зберігатимуть протягом 5 років (у формі зазначаються особисті дані, адреса проживання за кордоном, дата взяття на консульський облік чи зняття з нього та орган в Україні, в якому громадянин перебуває на військовому обліку).

Чи є покарання для порушників

Як пояснив юрист адвокатського об’єднання T&T Partners Владислав Юрчак, теоретично осіб, які не стали на військовий облік в дипломатичній установі, можуть оштрафувати від 3400 до 5100 гривень. Однак постанови про накладення таких штрафів не можуть виносити самі дипломати. Такий обов’язок покладено виключно на РТЦК та СП (колишні військкомати).

Тому знову ж таки, прямої відповідальності ніхто нести не буде.

Чи можуть вручити повістку за кордоном

Юрист наголошує, що дипломати не можуть видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном. Новий порядок лише надає їм право вести облік військовозобов’язаних та інформувати про це відповідні органи.

Тобто перебування на військовому обліку в дипустанові наразі не передбачає можливість отримання особою повістки від співробітників такої установи.

Важливо! Якщо українці перебувають за кордоном до 3 місяців, на військовий облік за кордоном можна не ставати.

Втім, консульський облік за кордоном і так фактично є добровільним. Більшість громадян, які роками живуть за кордоном, так і не оформлювали відповідні документи.

Джерело: 24 канал

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