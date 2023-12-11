На війні загинув один із творців фільму «Захар Беркут» Руслан Володін

На війні загинув один із творців українських фільмів “Захар Беркут” та “Кіборги” Руслан Володін.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно з посиланням на повідомлення фестивалю кінооператорського мистецтва — “КІНОКО”, передає НСН.

“На фронті загинув працівник кіноіндустрії 1st Dolly, механік Patriot Rental — Руслан Володін”, йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Володін є співтворцем таких повнометражних фільмів і серіалів, як: «Захар Беркут», «Кіборги», «Сторожова застава», «Незламна», «Нюхач» та інші.

Як повідомлялося, на війні загинув актор та військовослужбовець Збройних сил України Андрій Павленко.

Раніше від тяжких поранень в госпіталі помер київський актор Театру на Подолі Василь Кухарський.

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