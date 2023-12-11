На фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко. Про це повідомила його дружина Дарія Орєхова, передає НСН.

«Війна нікого не шкодує… війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий», написала вона.

Дату прощання з Андрієм Павленком дружина повідомить пізніше.

Андрій Павленко знімався у таких стрічках як «Жіночий лікар», «Лист очікування», «Дев’ять життів Нестора Махна», «Пристрасті за Чапаєм», «Перевертень у погонах», «Фото на документи», «Сашка», «1941» та інших.

У Павленка залишилось двоє дітей.

Український актор Олесь Каціон у фейсбуці написав, що Павленко був талановитим актором, режисером та військовослужбовцем ЗСУ.

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