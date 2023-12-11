На фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко
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Тег:
Війна

На фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко

Журналіст
На фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко

На фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко. Про це повідомила його дружина Дарія Орєхова, передає НСН.

«Війна нікого не шкодує… війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Я буду дуже сумувати за тобою коханий», написала вона.

Дату прощання з Андрієм Павленком дружина повідомить пізніше.

Андрій Павленко знімався у таких стрічках як «Жіночий лікар», «Лист очікування», «Дев’ять життів Нестора Махна», «Пристрасті за Чапаєм», «Перевертень у погонах», «Фото на документи», «Сашка», «1941» та інших.

У Павленка залишилось двоє дітей.

Український актор Олесь Каціон у фейсбуці написав, що Павленко був талановитим актором, режисером та військовослужбовцем ЗСУ.

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