Канада допоможе відбудувати Каховську ГЕС – Зеленський

Канада має намір допомогти Україні відбудувати Каховську ГЕС та реконструювати Канівську гідроелектростанцію.

Про це у неділю, 24 вересня, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляючи про результати свого візиту до Канади, передає НСН.

Президент у п’ятницю, 22 вересня, зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який оголосив про надання Україні нового пакету допомоги.

Зеленський відзначив, що за тиждень була підписана низка економічних домовленостей з США та Канадою. За його словами, це показник того, що ці країни зацікавлені у співпраці з Україною.

«Ми маємо економічні домовленості – і з урядами, і бізнесом. Є рішення про зону вільної торгівлі з Канадою. У Вашингтоні – меморандум щодо взаємодії в енергетиці. В Оттаві – домовленість щодо відновлення Каховської ГЕС та реконструкції Канівської», сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що спостерігається очевидний інтерес великих компаній і США, і Канади працювати в Україні. Окрім того, за словами президента, на рівні Мінстратегпрому є взаєморозуміння з оборонними компаніями.

Окремо Зеленський подякував уряду Канади за готовність виділити фінансування для добудови музею Голодомору-геноциду в Україні.

«Символічно, що саме Канада підтримає Україну в захисті історичної пам’яті. Дякую, Канадо!» резюмував Президент.

Як ми писали раніше, Укргідроенерго підписало Меморандум про співпрацю з Aecon Construction Global Services Inc. щодо будівництва гідроелектростанцій в Україні.

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