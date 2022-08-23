На сайті Верховної Ради України зареєстровано законопроєкт щодо змін критеріїв для бронювання військовозобов’язаних.

Законопроєкт №7687 «Про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» внесений до ВР 22 серпня 2022 року, передає NNS.

Проєкт закону передбачає удосконалення системи бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації шляхом визначення умов, за яких здійснюється бронювання військовозобов’язаних, а також надання права заброньованим військовозобов’язаним в добровільному порядку бути призваним на військову службу під час мобілізації.

Як вже повідомлялось, зазначені зміни мають розширити перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню. Отже, за новою редакцією ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р. № 3543-XII бронюванню будуть підлягати військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливлий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабміном.

При цьому такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Також зазначений законопроєкт уточнює, що порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час будуть визначатися КМУ.

У разі прийняття цього Закону він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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