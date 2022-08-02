З 1 серпня в Україні почав роботу державний портал з розшуку дітей під назвою “Діти” війни”, який допоможе правоохоронцям збирати інформацію про маленьких українців, постраждалих від повномасштабної війни.

Про це повідомила координаторка порталу, радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук на брифінгу, пишуть на Соціальній інформаційній платформі, передає NNS.

Правоохоронці завдяки державному порталу “Діти війни” збиратимуть необхідні дані про дітей, які постраждали через війну, зокрема тих, які зникли безвісти чи чого перемістили до тимчасово окупованих територій або депортували до країни-терориста Росії.

На платформі можна:

подати заяву про зниклу дитину;

надати інформацію про дитину, яку розшукують;

розповісти про злочин, скоєний щодо дитини;

повідомити про випадок примусової зміни громадянства дитини.

Також на платформі можна отримати консультації онлайн і офлайн (у Києві) стосовно:

розшуку дитини;

повернення дитини з тимчасово окупованої території та території рф;

повернення родини на територію України у разі депортації;

легалізації свідоцтва про народження дитини, отриманого на тимчасово окупованій території;

отримання свідоцтва про народження у разі відсутності медичного свідоцтва про народження;

отримання допомоги дитині, що зазнала травмувань внаслідок війни;

отримання гуманітарної допомоги;

встановлення контактів з дитиною або повернення її з-за кордону у разі вивезення дитини одним з батьків.

“Через непередбачувані обстріли та постійні бойові дії ворога, кількість дітей, які фізично страждають від війни, на жаль, щодня збільшується”, наголосила Герасимчук.

Зараз відомо, що через повномасштабне російське вторгнення 358 дітей загинули, 693 отримали поранення, 203 зникли безвісти, 5754 дітей депортували в Росію. Однак точну кількість постраждалих дітей неможливо встановити.