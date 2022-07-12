В Україні запускають масштабну програму термомодернізації будівель

Верховна рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №6485, що дає старт для комплексної термомодернізації будівель в Україні.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, передає NNS з посиланням на сайт Нерухомі.

За його словами, документ спростить впровадження термомодернізації, що дозволить швидше досягти енергобезпеки та покращить економічний добробут держави.

Зокрема, законопроєкт передбачає впровадження систем енергетичного менеджменту у будинках держсектора, комплексного підходу до формування політики у сфері енергетичної ефективності будівель шляхом стратегії термомодернізації будівель та створення національної бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель.

Також є можливість поетапного фінансування з боку Фонду енергоефективності проєктів термомодернізації, що дозволить співвласникам багатоповерхівок запроваджувати енергоефективні заходи покроково.

“Термомодернізація існуючих та будівництво нових, сучасних та енергоефективних будівель – це інструменти, які дозволять декарбонізувати національний фонд будівель України”, додав Чернишов.

Як пояснила нардеп, голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк, законом запроваджуються нові мінімальні вимоги до енергоефективності. Вони підлягають перегляду не рідше 1 разу на 5 років. Вимоги до енергетичної ефективності диференціюються залежно від функціонального призначення будівель, висотності будівель, виду будівництва та застосовуються до енергетичної ефективності при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті.

Термомодернізація будівлі не передбачає часткового утеплення фасаду та повинна носити системний характер, єдиний для всього будинку.

Змінюються положення щодо сертифікації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації. Також додається нова норма, яка встановлює систему енергетичного менеджменту будівель. Закріплюється регулювання питання Стратегії термомодернізації будівель.

Руйнується схема зловживання виконавців комунальних послуг, з прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку (загальнобудинковий лічильник). Встановлюється, що оплата у разі встановлення загальнобудинкового лічильника здійснюється тільки за показаннями лічильника, з моменту фактичного його встановлення.

Урядова програма “Велика термомодернізація” покликана розробити способи зменшення втрат тепла та споживання газу, що своєю чергою позначиться на комунальних платежах та зміцнить енергонезалежність України. За даними уряду, вартість термомодернізації всіх багатоповерхових будинків становить близько 300 мільярдів гривень.

Перед війною стало відомо, що програму термомодернізації житлових будинків в Україні підтримав Світовий банк. Тоді він заявив про готовність виділити на цю ініціативу 300 млн. доларів.