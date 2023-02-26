Нова банкнота номіналом 20 гривень є законним платіжним засобом та обов’язкова до приймання без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

Національний банк випустив пам’ятну банкноту “Пам’ятаємо! Не пробачимо!” до річниці повномасштабного російського вторгнення. На відміну від звичайних банкнот, вона виконана вертикально.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу НБУ.

Банкнота номіналом 20 гривень введена в обіг з 23 лютого

Вона буде законним платіжним засобом, але випущена обмеженим тиражем 300 000 штук, з яких дві третини – у сувенірному пакуванні, а решта – в конвертах. Купити їх можна буде з 24 лютого в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а з кінця березня – в банках-дистриб’юторах.

Основним зображенням лицьового боку пам’ятної банкноти є постаті трьох військових, які встановлюють державний прапор на тлі фрагментів мапи України з Кримом й іншими окупованими територіями, а також прапорів країн, які підтримують Україну.

Угорі розміщено текст українською та англійською мовами: “24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року. Це також війна за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас – ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать в основі західного світу”.

На зворотній стороні – стилізована композиція, що уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації – зв’язані руки за спиною, за якою вгадується постать зі слідом від кулі у вигляді маку.

Дизайн банкноти створив художник Володимир Таран.

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