Не туди відправив гроші – як повернути помилково перераховані кошти

Чи можна повернути помилково перераховані кошти під час грошового переказу на картку іншої людини

Грошовий переказ це відповідальна фінансова операція. Адже трапляються такі випадки, коли досить велика сума може бути перекинута не тому одержувачу, якому призначалася. Чи можна повернути гроші у такому випадку розповідає НСН

Усім відомо, що для того, щоб здійснити переказ коштів, платник повинен ввести номер картки одержувача. Зазвичай, номер складається із 16 цифр.

Зверніть увагу, якщо ви неправильно введете одну цифру карти, спеціальна програма повідомить про помилку. Але якщо буде введено більше, ніж одна неправильна цифра, тоді таку помилку програма може пропустити.

Відповідно сам номер картки буде правильним, і програма відправить гроші не тому, кому потрібно.

Як повернути помилково перераховані кошти

Що робити, якщо кошти відправили не туди

Якщо ви проводите платіж в межах одного банку, тобто з картки “Приватбанку” на карту “Приватбанку”, то є ймовірність повернути гроші.

Після того, як ви здійснили неправильний грошовий переказ, одразу звертайтеся до служби підтримки. Тоді буде простіше визначити одержувача, адже платіж здійснено у межах одного банку.

Інша справа, якщо переказ зроблено на інший банк. Наприклад, з карти “Приватбанку” на карту monobank.

Виявляється, у такому випадку зробити майже нічого не можна. Адже банки не зможуть перевірити цей переказ на факт шахрайства. Проте ви можете звернутися із листом у банк та повідомити про проблему. Але шанс повернути гроші дуже невеликий.

Єдиний вихід, дізнатися хто одержувач грошей, написати йому та попросити повернути гроші. Тільки тут теж є один нюанс: банк-одержувач може відмовити вам в отриманні персональної інформації власника картки.

Як варіант, ви можете знову здійснити невеликий платіж на карту помилкового одержувача та у призначенні описати ситуацію.

Джерело

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