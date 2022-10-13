В Україні виведуть з обігу старі купюри 5, 10, 20 та 100 гривень, частину яких замінять новими банкнотами, а частину – монетами. Спеціально обмінювати гривні українцям не доведеться.

Національний банк України з 1 січня поступово вилучатиме з обігу старі грошові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років.

Як передає NNS, про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, замість старих купюр в обіг надійдуть оновлені банкноти й монети:

номінал 5 та 10 грн – монети зразка 2018 року;

номінал 20 та 100 грн – банкноти нового покоління.

З 1 січня українські банки не видаватимуть у касах старі банкноти за всіма видами готівкових операцій, а Нацбанк перестане підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Гроші зразків 2003-2007 років залишаться дійсними платіжними коштами, ними можна буде розраховуватися. При попаданні в банки їх не повернуть в обіг, а передадуть НБУ для утилізації.

Регулятор пояснив це рішення підвищенням якості готівки у обігу та зносом банкнот попереднього покоління, а також покращенням готівкових розрахунків.

“Для Національного банку важливо, щоб національна валюта України, що перебуває в обігу, була надійною і якісною. Українці повинні бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в банкоматах, справді платіжні, захищені та належної якості”, зазначили в НБУ.

Велика кількість банкнот різного дизайну одного номіналу в обігу, за оцінками фахівців, призведе до плутанини та витрат зайвого часу за готівкою.