В Україні може з’явитися новий вид пенсії – подробиці

В Україні може з’явитися новий вид пенсії – кого це стосується.

На розгляді в комітетах Верховної Ради знаходиться законопроєкт № 8032 від 14.09.2022 «Про внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (щодо борців за незалежність України у ХХ столітті)», передає NNS.

Проєктом пропонується підвищення рівня пенсійного забезпечення осіб, які свого часу зазнали репресій за політичними або релігійними мотивами у формі ув’язнення або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу.

Статус таких людей визначено ухваленими раніше Законами «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» і «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті».

Пенсію за особливі заслуги борцям за незалежність України пропонується встановити у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. Сьогодні цей прожитковий мінімум становить 2027 грн.

Скільки наразі таких людей в Україні точно невідомо. У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що їх може бути від кількох десятків до кількох сотень.

Нагадаємо, що звичайні пенсії за особливі заслуги перед Україною призначаються в розмірі від 20 до 40 відсотків вказаного прожиткового мінімуму.

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