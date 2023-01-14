В Україні критична ситуація з ліками для онкохворих – що відомо

В Україні склалася критична ситуація з ліками для онкохворих, закуплена у 2021 році партія швидко розійшлася, а нова ще не надійшла.

Про це повідомив виконувач обов’язків гендиректора ДП «Медзакупівлі» Едем Адаманов, передає НСН.

За його словами, дефіцит з ліками виник через те, що інформацію про потреби збирали в форматі Excel з департаментів охорони здоров’я, а не через MedData”.

“По деяких препаратах, на жаль, була допущена критична помилка, яка зараз створила дефіцит. Виправити цю ситуацію за день неможливо. Яскравий приклад – “Оксалиплатин”. У 2021 році його кількість до закупівлі була мізерною. Зараз ця партія приїхала, і ми можемо сміливо написати в соцмережах, що ми замовлення виконали. Тобто все, що замовили – купили. Але суть у тому, що ця партія закінчилась дуже швидко, і “Оксалиплатину” в країні немає”, розповів посадовець.

В МОЗ очікують, що нова партія препарату, яка була закуплена в 2022 році, надійде у січні.

Щодо ліків по орфанним захворюванням, то тут ситуація краще. Крім ліків від спінальної м’язової атрофії, по ДКД були закуплені ще декілька препаратів, які були закуплені значно дешевше завдяки ДКД.

“Ми змогли покрити потребу по орфанним захворюванням на 100%, і всі пацієнти гарантовано отримають”, розповів Адаманов.

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