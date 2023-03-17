В Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке замінить російське – Галущенко

В Україні вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом і для експорту до інших країн.

Виробництво складових частин паливних блоків ВВЕР-1000 вже розпочалось, а згодом почнеться виробництво палива і для блоків ВВЕР-440. Проєкт реалізується компанією «Енергоатом» у межах співпраці з американською Westinghouse.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає НСН з посиланням на пресслужбу міністерства.

За словами Галущенка, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse.

Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн.

Наразі у Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу.

За словами міністра, на виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій. На якому саме підприємстві це будуть робити, у міністерстві поки не повідомили.

У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року — на промислове виробництво голівок для паливних касет.

Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб «Енергоатома» на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.

Президент компанії «Енергоатом» Петро Котін додав, що, згідно з планом, на створення власної лінії з виробництва ядерного палива «Енергоатом» планує вийти за три роки.

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