В Україні оголосили 1-й рівень небезпеки – яких областей торкнеться

У більшості областей України на сьогодні, 30 листопада, оголосили 1-й рівень небезпеки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру, передає НСН.

Синоптики попереджають про слизькі дороги, через ожеледицю оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

“30 листопада у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях на дорогах ожеледиця”, йдеться у попередженні.

Для довідки: I рівень – Погодні умови потенційно небезпечні – для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Погода в Україні – прогноз на 30 листопада

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Без опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті очікується помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

На дорогах західних, північних, більшості центральних та Харківської областей ожеледиця.

Вітер буде західний та південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вдень у більшості областей очікується від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни повітря прогріється до 1-6° тепла, а в Криму стовпчики термометрів покажуть 4-9°.

На Київщині також буде хмарно з проясненнями, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура по області від 3° морозу до 2° тепла, а у столиці очікується близько 0°.

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