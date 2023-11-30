30 листопада – день Андрія Первозванного: які прикмети, традиції та заборони

Після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дати більшості церковних свят змістилися на 13 днів. Так, день Андрія Первозванного відзначають 30 листопада.

Своє ім’я – Первозванний – апостол отримав, тому що його одного з перших Ісус Христос покликав до себе в учні. В народі цей день також називають “Андрія” або “Андріїв день”.

Хто такий Андрій Первозванний

Святий апостол Андрій був рибалкою, народився у сім’ї Йони з Віфсаїди (Галілея). В Євангелії можна знайти твердження, що він також був молодшим братом апостола Петра. Коли явився Хреститель, святий пророк, Предтеча Ісус Христос, саме Андрій, Іоанн та Петро стали його першими і найближчими учнями.

Апостол Андрій після розп’яття та воскресіння Христа разом з іншими учнями вирушив проповідувати Віру у далекі краї і як місіонер прибув до Скіфії. Так, Андрій Первозванний вважається небесним патроном України. У “Повісті минулих літ” розповідається, що саме йому належить пророцтво про виникнення великого міста з безліччю церков на київських пагорбах.

Святий Андрій прийняв муки заради Христа і в грецькому місті Патри був розіп’ятий при римському імператорі Нероні в 77 році за наказом проконсула Егея на Х-подібному хресті, який згодом почали називати Андріївським.

Хрест святого Андрія постійно перебуває у православному соборі у Патрі, але реліквію привозили до столиці України на святкування 1025-річчя Хрещення. Хрест апостола є досить масивною спорудою висотою 2 м і шириною близько 1,2 м, він досить важкий – понад 100 кг.

Традиції на Андрія Первозванного

Хоч апостол Андрій є християнським святим, однак традиції святкування мають дохристиянський характер: заклинання, ворожіння на майбутнє. В давні часи цей день носив назву “Калита“. Вважалося це свято суто парубоцьким, тому в Андріївську ніч (у ніч проти Андрія) хлопцям дозволяли бешкетувати, робити різні збитки. Дівчата ж збиралися і ворожили на долю.

Згідно з традиціями наших предків, напередодні 30 листопада, коли починало сутеніти, хлопці і дівчата збиралися разом в одній хаті, щоб розпочати “Андріївські гуляння”. Дівчата готували святкову вечерю з тих продуктів, які самі принесли. Після заходу сонця підходили парубки з цукерками і наливками. Спочатку розповідалися цікаві історії, хлопці та дівчата жартували. Опівночі дівчата залишалися ворожити, а парубки йшли розважатися.

Головна гра вечора називалася “Калита”. Саме таку назву носив обрядовий корж, який готувався з білого борошна. Тісто дівчата місили по черзі: від старшої до молодшої. Корж був солодким, з медом, а зверху його обов’язково оздоблювали родзинками або сухими вишнями. Посередині обов’язково була дірка, через яку протягували стрічку. Потім корж високо підвішували посередині хати. Хлопці у стрибку повинні були дістати корж зубами і відкусити шматок.

Біля калити обов’язково стояв вартовий, якого називали “Пан Калитинський” — ним був жартівливлий парубок, який і запрошував інших кусати корж. Кожен учасник повинен був взяти між ноги товсту гілку, імітуючи сидіння верхи на коні. А вартовий в той час повинен був розсмішити хлопця і смикати за один кінець стрічки, щоб не дати відкусити шматок від калити.

Народні прикмети

на Андрія немає снігу — зима буде теплою;

йде сильний сніг 28 та 29 листопада — весь тиждень триватимуть заметілі;

в річках шумить вода — будуть сильні хуртовини;

холодна погода з морозом 30 листопада — наступного року буде добрий урожай.

Що не можна робити 30 листопада на Андрія Первозванного

На Андрія Церква не дозволяє сваритися, лихословити і ображатися. Як і в будь-яке інше церковне свято не відмовляйте іншим в допомозі. Не варто займатися фізичною працею, а також вишивати, в’язати, шити, прибирати в оселі. На Андріїв день все ще триває Різдвяний піст, тому важливо, щоб страви на святковому столі були пісними.

Молитви до Андрія Первозванного

У День Андрія моляться за різні речі. За старих часів йому молилися, щоб мандрівники та моряки повернулися додому благополучно. А ще щоб зміцнити свою віру.

Молоді дівчата та хлопці моляться про вдалий шлюб та щасливу родину.

Молитва на Андрія

Первозданний Апостолі Господа і Спаса нашого, верховний Будівничий Церкви Христової – всехвальний Андрію!

Заклик Христа йти за Ним Ти сприйняв з гарячістю і залишивши свої сіті – все своє майно – та за Христом пішов навіки. Прославляємо і величаємо Апостольські труди Твої; тремтливо згадуємо Благословенний Твій прихід до нас та чесні страждання, які за Христа перетерпів; у розчуленні цілуємо Ікону твою; шануємо святу пам’ять Твою і непохитно віруємо, що Господь Бог є живий, жива також і душа твоя.

З Ним, Господом, Ти перебуваєш на Небесах і не перестаєш любити нас любов’ю, якою полюбив раніше, коли Духом Святим передбачивши наше навернення до Христа Спасителя. Люблячи ж і тепер, підносиш свої молитви до Господа про потреби всіх нас – недостойних твоїх нащадків.

Святий Апостолі Андрію! Так ми віруємо і постійно ісповідуємо, та з цією вірою Благаємо Господа Бога Спасителя Нашого Ісуса Христа, щоб твоїми молитвами він дарував нас усім потрібним для спасіння і життя вічного.

Благай же, Андрію, Господа, щоб і кожен із нас нині шукав не земних вигод, але турбувався про ближніх своїх і скерував до Небесного, вічного.

Святий Апостолі Андрію! Маючи тобі за свого Опікуна і Молитовника, тішимо собі надією, що молитви твої будуть завжди допомагати нам перед Господом, Спасителем нашим Ісусом Христом, Якому належить слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом навіки вічні.

Молитва для заміжжя

О, Всевишній Святий Апостол Андрій, Первозванний я знаю, що щастя велике сімейне моє залежить від того, щоб я полюбила Господа всією душею і всім своїм серцем, а також у тому, щоб завжди та всюди виконувала у всьому волю Всевишнього. Так керуй же Господи моїми справами та вчинками, а я з радістю підкорюся.

Я хочу угодити тільки Тобі, бо Ти єдиний Творець усього земного. Дай силі мені не виявити гордість і самолюбство, хай розум присутній завжди в моїх чинах, а скромність і цнотливість стануть моїми прикрасами. Неробство, що породжує пороки, хай буде мені гидка. Покажи мені, Господи на праведний шлях, даруй мені полювання працьовитості та благослови мене на працю на благо. Наказує закон Божий всім людям на землі жити у чесному подружжі. Так прошу тобі Господи, приведи до мене мого судженого. Чи не для бажання мого, а для виконання свого життєвого призначення.

Ти Всевишній сам вказуєш, що негідно людям життя земну проводити на самоті. Дружина дана людині в помічниці, благословивши ти сім’ю, щоби народ міг рости та множитися та землю населяти. Святий Андрій Первозванний, почуй мою молитву смиренну принесену з глибини дівочого серця. Дай мені для життя щасливою дружина чесного та набожного. Допоможи створити з ним сім’ю щасливу та міцну. Щоб ми з ним у злагоді та любові жили і Бога Милосердного і Тобі вихваляли. Амінь

Молитва про зцілення

Слова молитовного звернення на зцілення іншого чоловіка звучатимуть так:

Святий Андрій Первозванний, прошу тобі зціли душу мою рідну, людину мені близького, який страждає від страшної хвороби. Він хворіє жахливо, чи не спить від болю ночами, від сліз стало боляче його, чи не спить очами. Господь наказав його за вчинені гріхи, щоб помучитися він сильно, щоб зізналася його душа в тому, що гріховність – велика життєва помилка. Молю, зціли та інших дорогих і рідних мені людей, вимолити у Бога прощення за їхні гріхи, вчинені через незнання. Амінь.

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