Циклон зі Скандинавії несе погіршення погоди в Україні – де будуть хуртовини та ожеледиця

Циклон зі Скандинавії несе погіршення погоди в Україні, очікуються сильні морози та посилення вітру.

Про це в коментарі NV розказала синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха, передає НСН.

За її даними, 22 листопада опади в Україні будуть переважно у вигляді снігу, а на півдні – у вигляді дощу.

“В західних, центральних та Запорізькій областях – на це варто звернути увагу – можуть бути складні погодні умови, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. І загалом в Україні крім півдня на дорогах подекуди ожеледиця”, зауважила синоптик.

23 листопада, за її даними, вдень у північних та північно-західних областях переважно опади будуть у вигляді снігу та мокрого снігу. Також можуть бути хуртовини внаслідок надходження атмосферного фронту. Пориви вітру сягатимуть 15−22 м/с, в Карпатах — навіть 25−30 м/с.

“Україна потрапить під дію циклону, який зі Скандинавії буде до нас надходити. Відповідно, 23-24 листопада буде посилення вітру, але 23-го температура найнижча. Тому опади, які будуть іти разом з вітром, переважатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу у тих областях, які я зазначила – північні та північно-західні”, попередила Наталія Птуха.

За її даними, 24 листопада в західних, північних та східних областях очікується невеликий дощ та мокрий сніг, а решта території без опадів.

25 листопада, за прогнозами, атмосферний фронт вже відійде: буде менше опадів, але в західних областях ще залишається дощ та мокрий сніг. Вдень в Україні знову будуть дощі, на заході та півночі України можуть бути з мокрим снігом.

За прогнозами і розрахунками, які є на сьогодні, сніг по центральних областях, південно-східних, на Дніпропетровщині трошки розтане наприкінці тижня, і його вже не буде. Водночас у північній і західній частинах країни сніговий покрив більш-менш буде утримуватись. Трошки підтане, коли буде «плюсова» температура.

“Під кінець місяця переважатиме більш спокійна погода, ось тому додатковий сніг навряд чи випаде, так, щоб відчутний такий. Можливо, 28−29 листопада на півночі і заході країни, але невеликий. Та й температура буде така, що вночі невеликий «мінус», вдень невеликий «плюс»”, зазначає Наталія Птуха.

Погода у Києві

За прогнозами Укргідрометцентру, в середині поточного тижня у столиці випаде перший сніг. Очікується, що ніч на четвер буде найхолоднішою, адже температура впаде до -7…-9°.

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