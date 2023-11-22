Попри дощі, багнюку і холод, українські військові йдуть у наступ – ISW

Українські військові йдуть у наступ на Півдні і Сході, незважаючи на несприятливі погодні умови, зокрема дощ, сніг і мороз. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає НСН.

Аналітики зазначають, що через несприятливу погоду росіяни зменшили кількість обстрілів правого берега Херсонської області. Водночас окупанти також не припиняють спроб зайняти нові позиції і проводять штурмові операції.

Представники ISW нагадують, що президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення українських можливостей перед зимовим періодом під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном 20 листопада.

В Інституті зазначили, що по всій лінії фронту погода і грязюка на дорогах перешкоджають руху транспорту і заважають використовувати безпілотники, зокрема для коригування артилерійського вогню.

За оцінками ISW, морозна погода взимку, імовірно, призведе до активніших бойових дій, а дощі, які зараз тривають, навряд чи зупинять наступи воюючих сторін.

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