В Україні ввели в обіг нову 10-гривневу монету (фото)

В Україні ввели в обіг нову 10-гривневу монету. Який вона має вигляд?

До річниці визволення Херсонщини Національний банк з 10 листопада вводить в обіг нову обігову пам’ятну монету «Антонівський міст», передає НСН з посиланням на сайт НБУ.

Тираж нової монети буде лімітований. Але монета не буде колекційною, а знаходитиметься у вільному обігу.

Монета присвячена найбільш згадуваному в часи війни мосту в Україні – одній з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об’єкту для регіону та країни в цілому – Антонівському мосту.

За своїми характеристиками обігова пам’ятна монета «Антонівський міст» ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Проте її реверс – тематичний та містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного лету, а також транспортні розв’язки на обох кінцях мосту.

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.

Тираж монети з Антонівським мостом становитиме 10 млн штук – це приблизно 6% від поточної кількості монет номіналу 10 грн.

До річниці визволення Херсонщини від окупантів Національний банк відкарбував монету, яка щодня перебуватиме в обігу і символічно нагадуватиме про єднання, відвагу та витривалість українського народу в умовах російської агресії, наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Випуском цієї монети Національний банк продовжує практику карбування обігових пам’ятних монет з воєнної тематики.

До кінця 2023 року планується введення в обіг ще однієї такої монети, яка буде присвячена Збройним Силам України.

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