Укрзалізниця оновила свій застосунок – які функції додано

Укрзалізниця заявила про чергове оновлення свого застосунку для смартфонів.

У ньому, зокрема, стало можливим придбання квитків для пільгових категорій громадян та супроводжуючих.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram, передає НСН.

“Ми довго йшли до цього – і ось нарешті, в застосунку стало можливим придбання квитків для пільгових категорій громадян та супроводжуючих! А ще – додали англійську мову в застосунок і додатково внесли кілька невеликих змін (наприклад, впорядкували схеми вагонів, доопрацювали оцінку подорожі та програму лояльності), щоб зробити ваш досвід користування застосунком ще кращим”, розповіли в компанії.

Завантажити застосунок можна за посиланням.

В УЗ також повідомили, що на п’ятницю, 17 березня, призначено один евакуаційний рейс із Покровська до Львова. Проїзд у ньому безкоштовний

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Зверніть увагу, час відправлення може бути змінено!

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