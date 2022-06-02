Український “підрозділ Байдена” показав “біологічну зброю” проти росії (відео)

“Підрозділ Байдена” виклав у мережу відео, на якому продемонстрував секретну “біологічну зброю” проти росії.

Українські пенсіонери продемонстрували гуся-термінатора, вирощеного у секретній біолабораторії.

Це вже друге відео від українських пенсіонерів, які створюють патріотичний контент на противагу російським “загонам путіна”.

Про це NNS дізнався з повідомлення УНІАН.

Як всі ми пам’ятаємо, російські ЗМІ перед вторгненням 24 лютого публікували багато інформації про таємні “біологічні лабораторії США” в Україні. Також були статті про свійських птахів-вбивць, натренованих на польоти до рф та вбивство росіян.

Київські пенсіонери показали на відео саме такого гуся перед відправкою на бойове завдання до рф, та пригрозили, що члени “загону путіна” стануть першими, хто постраждає від нього. Таким чином пенсіонери-українці хочуть допомогти ЗСУ знищувати російських окупантів.

Нагадуємо, в мережі з’явилася українська відповідь на відомі “загони путіна”. “Загони путіна” складаються із російських пенсіонерів, що постійно несуть нісенітниці про велич росії, путіна та “світові” заговори.