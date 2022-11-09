Українська ППО: чим та як країна боронить своє небо – The Economist

Як працює українська ППО? Лише за останній місяць російські ракети та безпілотники Шахед-136 іранського виробництва вбили два десятки людей і пошкодили 40% енергетичної інфраструктури України. Але країна стає все краще їх збивати.

10 жовтня менш ніж половина ракет і безпілотників, запущених Росією проти України, ухилилися від оборони. У Києві вперше за кілька місяців прогриміли вибухи. Менш ніж через місяць Україна збила понад 80% безпілотників і ракет. Але існує реальний ризик того, що якщо українські запаси зенітних боєприпасів закінчаться, російські ракети пройдуть у великій кількості, і російські військові літаки, яких тримали на страху з весни, можуть повернутися в силу. Про це йдеться у статті американського видання The Economist, передає NNS.

Історія одного пілота

Пілот винищувача має бути готовим до вильоту будь-коли і за будь-яких умов, каже український льотчик з позивним Джус. Коли лунає сигнал тривоги, у Джуса є лише кілька хвилин, щоб схопити своє спорядження, заскочити в кабіну, розкрутити свій МіГ-29 і злетіти. Оскільки росіяни часто атакують вночі, він одягає свій льотний костюм спати. Але найважче інше.

«Після приземлення ви відкриваєте свій смартфон і бачите вибухи в Києві або вибухи в інших містах, і ви не змогли врятувати ці життя. Або ви сідаєте на свою базу, а там немає електрики, тому що російська крилата ракета знищила електростанцію», розповідає Джус.

31 жовтня, коли Росія здійснила черговий ракетний удар по Україні, Джус знову був у повітрі. Пролітаючи біля великого міста (не може сказати якого), він неодноразово цілився на російську крилату ракету. Але була проблема – ракети радянських часів Р-27, які несе його літак, не можуть самостійно відслідковувати ціль. Вони вимагають, щоб літак тримав його на радіолокаційному блокуванні до зіткнення. Якщо замок виходить з ладу, Р-27 ризикує шукати інші цілі, включаючи будівлі.

«Ось чому над містом надто небезпечно», каже Джус.

У нього було кілька хороших моментів, але він так і не пробив. Джус передав свою ціль наземній протиповітряній обороні поблизу, посадив свій літак і сподівався на краще.

Українська ППО міцнішає

Нова зброя від західних союзників допомагає. На початку жовтня Україна отримала від Німеччини передову систему IRIS-T, ще три в дорозі. Розгорнута збила всі цілі на своєму шляху. Батарея С-300, доставлена ​​на початку цього року зі Словаччини, також виявилася надзвичайно ефективною. А 7 листопада міністр оборони України підтвердив, що країна отримала дві системи NASAMS, розроблені норвезькою аерокосмічною компанією Kongsberg і американською Raytheon. США намагаються прискорити доставку ще шести.

Полювання на ракети

Українські офіцери навчилися передбачати, звідки ведуться пуски безпілотників і ракет і як вони можуть рухатися. Росіяни намагаються заплутати українців, запускаючи ракети з різних точок або програмуючи їх на політ по колу, каже Юрій Ігнат, речник ВПС ЗСУ.

«І ми намагаємося зрушити нашу ППО, щоб ввести їх в оману, додає він. – Це теж мистецтво бути в потрібному місці в потрібний час».

Життя кожного разу під загрозою. Біля кафе у Вінниці, де тривало інтерв’ю, було видно уламки офісної будівлі і концертного залу, де влітку влучили три російські крилаті ракети, убивши 28 людей.

Нещодавно отримана зброя вплинула, але її надто мало, кажуть українські чиновники. Техніка радянських часів становить основну частину оборони України.

«Ми боремося зброєю минулого тисячоліття проти зброї, яка була вироблена два роки тому, каже пан Ігнат. – Усі ці сотні старих індикаторів, кнопок та екранів дуже складні в експлуатації. Ризик людської помилки дуже високий».

Нові системи – інша річ. Як працює NASAMS, можна зрозуміти всього через кілька хвилин, проведених за пультом управління, каже офіцер ППО, який навчався в Норвегії. За його словами, на навчання українських операторів пішло напрочуд мало – лише кілька тижнів. Але найбільша перевага новітньої зброї – це можливість створити єдину систему, що охоплює цілі регіони країни.

Наразі замість неї в Україні працює «асорті» із ЗРК, які не можуть обмінюватися даними. Наприклад, системи NASAMS та IRIS-T працюють як одне ціле: повітряну ціль, яку виявила одна з них, може знищити інша. Але їх, на жаль, поки бракує.

Іранські балістичні ракети

З’являються нові загрози – українська розвідка повідомила про плани Росії придбати в Ірану балістичні ракети Fateh 110 та Zolfaghar і переправити їх повітрям у Крим та морем у російські порти на Каспії. Україна не має ефективного захисту від балістичних ракет, зокрема «Іскандер», які Росія вже використовувала.

Представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький каже, що у жовтні Росія запустила по Україні 25 «Іскандерів». Українським ППО вдалося перехопити лише три. Немає захисту й від гіперзвукових ракет «Кинжал», які Росія встановила на літаки.

Використання Росією таких ракет обмежено їхнім дефіцитом. За оцінками Вадима Скібіцького, у Росії залишилося лише 120 «Іскандерів». «Кинджалів» є десь із 40 одиниць, кажуть інші джерела.

Поповнивши свої запаси за допомогою іранців, Росія може знову атакувати. Нині як ніколи, кажуть офіційні особи в Києві, Україні потрібні ЗРК такого типу, як американська система Patriot, здатна збивати балістичні ракети. Також потрібні ракети більшої дальності, зокрема американські ракети ATACMS, якими можна завдавати ударів по командних центрах, розташованих далеко за лінією фронту.