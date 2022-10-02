Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що Україна відмовиться від газу для опалення.

Як передає NNS, про це він сказав на брифінгу в Житомирі.

Такі плани цілком реальні, адже в нашій країні є великий потенціал для розвитку біоенергетики. Тобто, для опалення країни вистачить енергії від спалювання біомаси і сміття.

За словами Вітренка, Україна може відмовитись від використання природного газу для опалення вже в наступному році. Запасів біомаси, які є в нашій країні, а також сміття, яке продукують великі міста, цілком має вистачити для забезпечення всіх українців теплом і гарячою водою у холодну пору року, вважає очільник Нафтогазу.

Як приклад він навів бурхливий розвиток біоенергетики у Житомирі. Зараз Нафтогаз допомагає цьому місту із впровадженням трьох проектів, які дозволять виробляти тепло та електроенергію з біомаси.

“Досвід Житомира показує, що в більшості випадків можна до наступного опалювального сезону перейти з природного газу на опалення, наприклад, на біомасу, сміття. Крім того, що ми вивчаємо цей позитивний досвід, ми працюємо з містом Житомир над трьома проектами, які дозволяють виробляти тепло й електроенергію з біомаси”, каже Вітренко.

Наразі Нафтогаз допомагає впроваджувати в Житомирі три ТЕЦ загальною потужністю 50 мегават, які працюватимуть на дерев’яній трісці і твердому побутовому смітті. До побудови цих ТЕЦ залучають не лише українські кошти, але й гроші міжнародних партнерів. За словами Вітренка, нині такі проекти дуже перспективні, і вони швидко самоокупаються.

“Ми також маємо самі усвідомлювати, наскільки важливо перейти з природного газу на біомасу, альтернативні джерела, теплові насоси якомога швидше. Бо за ринкової ціни на газ термін окупності таких проектів – 2-3 місяці”, уточнив очільник Нафтогазу.

Такі енергетичні проекти не потребуватимуть великої затрати коштів, адже ТЕЦ працюватимуть на місцевій сировині. Крім того, вони даватимуть роботу місцевим жителям.

Вітренко зауважив, що наразі держава на 90% готова до опалювального сезону. В підземних газосховищах накопичено 13,9 млрд кубометрів газу. У західних областях України зараз збільшують видобуток газу, а у східних – стабілізують його, зокрема, за рахунок звільнених територій.

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