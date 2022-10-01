Вже відмовилися тисячі українців – Нафтогаз звернувся до своїх клієнтів

Нафтогаз звернувся до своїх клієнтів щодо паперових квитанцій. Від них вже відмовилися 311 тисяч українців. У Нафтогазі пояснили, чому так відбувається, передає NNS.

У пресслужбі ГК “Нафтогаз Україна” кажуть, що клієнтам набагато зручніше отримувати потрібну інформацію про рахунки в особистому онлайн-кабінеті, а не на квитанції.

Крім того, в особистому кабінеті Нафтогазу українці можуть бачити, скільки газу спожили за місяць, або дізнатися свій баланс. Також багатьом клієнтам значно зручніше сплачувати рахунки за газ саме таким чином.

Тому від друкованих рахунків відмовляється дедалі більше клієнтів Нафтогазу. Зазначимо, що зараз їх загалом понад 12 мільйонів.

Нафтогаз також звернувся до споживачів із нагадуванням про те, що вони можуть отримати рахунок за газ у чатботі GASUA у Viber або Telegram, або отримати платіжку на електронну пошту.

Ще один варіант – це роздрукувати рахунок в терміналах EasyPay.

“Отримуйте наступний рахунок за газ онлайн. Реєструйтеся на https://my.gas.ua/login обирайте “отримати рахунок online”, закликають у компанії.

Нагадуємо, українці отримують за газ дві платіжки: за його споживання та доставку. Квитанцію за доставку газу формує вам міськ- чи облгаз.

Ці компанії не змінилися, тож за це треба платити на старі особові рахунки.

А також треба й надалі передавати до свого облгазу показання лічильника. Щоб нарахування в платіжках були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця. Нафтогазу ж слід сплачувати за новим особовим рахунком за власне спожитий газ.

Передати показання вашому оператору ГРМ (облгазу) можна одним із способів: