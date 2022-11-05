Україна створює трирівневу систему відновлення військової техніки – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про те, що Україна створює трирівневу систему ремонту та відновлення військової техніки.

Про це він сказав на брифінгу в Ukraine Media Center Odesa, передає NNS з посиланням на Укрінформ.

«Основних викликів для нашого ВПК два. Перший — це налагодження системи ремонту й обслуговування складних систем, і це не тільки артсистеми, системи залпового вогню, це і броньована техніка в тому числі, і міноменти, і стрілецька зброя тощо. Тому сьогодні ми будуємо систему відновлення і ремонту трирівневу», сказав Резніков.

Україна створює трирівневу систему відновлення військової техніки

Він пояснив, що перший, найпростіший ремонт має відбуватися безпосередньо у військових частинах, підрозділах на полі бою. Для цього вони мають бути забезпечені необхідними запчастинами, обладанням, інженерними технічними документами.

Другий рівень передбачає проведення ремонту середньої складності на українських підприємствах, які проводитимуть роботи у взаємодії з командуванням сил логістики ЗСУ.

Нарешті, третій рівень — це складний ремонт, який передбачає комлектацію агрегатів, ремонт електроніки тощо. Такі роботи проводитимуть на підприємствах партнерів України, наприклад у Польщі, Чехії чи Словаччині.

«Сьогодні я веду перемовини з колегою — міністром оборони про створення таких виробничих ремонтно-обсуговуючих хабів», сказав Резніков, не уточнивши при цьому, з міністром якої країни йдуть переговори.

Виготовлення іншої зброї

За словами очільника МОУ, другий виклик для українського військово-промислового комплексу полягає у розвитку системи сучасних нових технологій на полі бою, таких як безпілотники.

«Причому не тільки тих, які у повітрі, а й ті, що у воді, під водою, на землі. Це майбутнє війн. На жаль, маючи такого сусіда, ми маємо розуміння всіх ризиків і викликів навіть після перемоги в цій війні. Тому сьогодні ми розвиваємо систему безпілотних дронів, а також так звані засоби контрборотьби з ворожими безпілотниками, щоб придушувати їх, збивати або заволодівати ними в інший спосіб», сказав Резніков.

Він додав, що силами підприємств Укроборонпрому налагоджено виробництво снарядів калібру 152 мм, 122 мм, 120-міліметрових мін. Міністр висловив сподівання, що протягом кількох місяців виробництво цих боєприпасів суттєво збільшиться.

Водночас міністр зауважив, що виробництво снарядів 155-го калібру для сучасних артилерійських платформ натівського стандарту поки що в Україні не відбувається.

«Маємо надію, що будемо одержувати цю підтримку від партнерів», сказав Резніков.

За його словами, в України є своя артилерійська установка 155 калібру — «Богдана», яка пройшла перші випробування. Якщо відбуватиметься розвиток виробництва цієї артсистеми, також буде налагоджено виробництво боєприпасів для неї.

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