Стало відомо, коли Україна отримає танки Т-72 з нового пакета допомоги США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, коли Україна отримає танки Т-72 з нового пакета допомоги США, передає NNS.

За його словами, перші відновлені та модернізовані 26 танків Т-72 мають бути направлені в Україну впродовж наступного місяця.

Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною, написав він у своєму Twitter.

Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 4, 2022

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за новий пакет допомоги.

Я вдячний президенту США і людям Сполучених Штатів за ще один пакет військової допомоги на 400 млн дол. За бронетехніку, яка допоможе нам звільняти українську землю. Ми цінуємо цю підтримку, написав Зеленський у Twitter.

I am thankful to @POTUS and the people of 🇺🇸 for another $400 million military assistance package. For armored vehicles that will help us liberate Ukrainian land. We appreciate this continued support! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2022

Танки Т-72 і не тільки

Додаткову військову допомогу для України Міноборони США надасть на 400 млн дол., в яку увійдуть:

45 танків Т-72;

250 БТР M1117;

40 бронекатерів;

1,1 тис. дронів-камікадзе Phoenix Ghost.

Також у Пентагоні повідомили, що США разом із Нідерландами профінансують ремонт 90 чеських танків Т-72 для України, загалом на 40 млн дол.